Figliuolo | “Obiettivo 80% popolazione vaccinata entro fine settembre”

(Di martedì 30 marzo 2021) L’è vaccinare contro il covid “l’80% dellail 30di questo anno”. Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, parlando in audizione sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2. ”Il target è quello di 500mila somministrazioni al giorno a regime – ha affermato – da raggiungere nelle terza settimana di aprile per ottenere l’immunità di gregge”. ”Guardando al futuro immediato le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni già assicurati di dosi in arrivo, 400mila delle quali del tipo Johnson ...