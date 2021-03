Falsi i dati del Covid: arresti. Razza si dimette. Intercettazioni choc (Di martedì 30 marzo 2021) il governatore siciliano?nello?Musumeci, anche di fronte ai tanti commenti politici, invita alla prudenza e difende l'assessore alla Salute: 'Leggo dichiarazioni di rappresentanti ... Leggi su tp24 (Di martedì 30 marzo 2021) il governatore siciliano?nello?Musumeci, anche di fronte ai tanti commenti politici, invita alla prudenza e difende l'assessore alla Salute: 'Leggo dichiarazioni di rappresentanti ...

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - NicolaMorra63 : Fornire dati falsi sulla pandemia per alterare i provvedimenti conseguenti: oggi sono stati arrestati tecnici, ma… - LRompicoglioni : RT @NicolaMorra63: Fornire dati falsi sulla pandemia per alterare i provvedimenti conseguenti: oggi sono stati arrestati tecnici, ma possi… - infoitinterno : Bufera dati covid19 falsi, si dimette l’assessore Ruggero Razza -