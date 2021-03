Drusilla Gucci e Zorzi, le accuse di Akash Kumar: “Lei ha risposto male ai cameraman, a lui dicono cosa deve dire” (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Akash Kumar contro Drusilla Gucci Dopo la sua uscita da L’Isola dei Famosi 15 Akash Kumar sembra essere un fiume in piena. Il modella indiano, infatti, ultimamente la sera realizza una serie di dirette Instagram dove rivela dei retroscena sul reality show di Canale 5, ma anello stesso tempo lancia delle stoccate velenose nei confronti dei suoi ex compagni d’avventura. In uno degli ultimi live il 29enne veronese ha mosso delle accuse precise a Drusilla Gucci. Secondo l’ex concorrente che negli ulti giorni ha puntato il dito pure su Ilary Blasi, l’ereditiera della famosa maison in diverse occasioni avrebbe risposto male a lui e anche a dei cameraman che erano presenti in ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021)controDopo la sua uscita da L’Isola dei Famosi 15sembra essere un fiume in piena. Il modella indiano, infatti, ultimamente la sera realizza una serie ditte Instagram dove rivela dei retroscena sul reality show di Canale 5, ma anello stesso tempo lancia delle stoccate velenose nei confronti dei suoi ex compagni d’avventura. In uno degli ultimi live il 29enne veronese ha mosso delleprecise a. Secondo l’ex concorrente che negli ulti giorni ha puntato il dito pure su Ilary Blasi, l’ereditiera della famosa maison in diverse occasioni avrebbea lui e anche a deiche erano presenti in ...

