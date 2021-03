Delitto Gucci, chi è Pina Auriemma: “Volevo essere dimenticata” (Di martedì 30 marzo 2021) Pina Auriemma è stata invitata a Live – Non è la D’Urso nella puntata andata in onda domenica 28 marzo. Si sta parlando nuovamente di lei per le riprese da poco avviate del film House of Gucci, diretto da Ridley Scott con Al Pacino, Lady Gaga e Adam Driver. Ecco cosa ha detto durante l’intervista. Pina Auriemma – Solonotizie24Chi è Pina Auriemma? Pina Auriemma ha scontato 13 anni di carcere per via Delitto Gucci. Barbara D’Urso le ha dato la possibilità di rilasciare un’intervista per spiegare la sua posizione sulla delicata faccenda. “Ho scontato 13 anni, ma speravo di essere dimenticata” , con queste parole ha esordito colei che è stata complice dell’omicidio di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021)è stata invitata a Live – Non è la D’Urso nella puntata andata in onda domenica 28 marzo. Si sta parlando nuovamente di lei per le riprese da poco avviate del film House of, diretto da Ridley Scott con Al Pacino, Lady Gaga e Adam Driver. Ecco cosa ha detto durante l’intervista.– Solonotizie24Chi èha scontato 13 anni di carcere per via. Barbara D’Urso le ha dato la possibilità di rilasciare un’intervista per spiegare la sua posizione sulla delicata faccenda. “Ho scontato 13 anni, ma speravo di” , con queste parole ha esordito colei che è stata complice dell’omicidio di ...

