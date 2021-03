Covid Spagna | mascherina obbligatoria anche in spiagge e piscine

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) Il governo spagnolo ha annunciato una nuova legge anti-che rafforza l’utilizzo della, rendendolain tutti gli spazi all’aperto, incluseladdove il distanziamento sociale è rispettato. Lo riporta il ‘Guardian’, spiegando che le misure, in vigore da luglio solo in Catalogna, saranno estese a tutto il territorio nazionale. Sarà permesso togliere lasolamente per mangiare, bere o fumare. Con l’avvicinarsi della Pasqua, le autorità spagnole hanno messo in guardia dal rischio che il Paese venga colpito da una quarta ondata. Insi sono registrati finora 3,2 milioni di casi e oltre 75mila decessi. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, sono state somministrate in totale 4,5 ...