Compleanno in carcere per Fabrizio Corona, la mamma di Belén: “Spero riavrai la tua libertà” (Di martedì 30 marzo 2021) Fabrizio Corona trascorrerà il suo Compleanno in carcere. In tanti in queste ore si sono dimostrati solidali verso di lui, da Meluzzi a Celentano, che ha scritto una lettera ai giudici. E in molti sono preoccupati per la sua salute mentale. “In carcere potrebbe arrivare al suicidio. Fabrizio è affetto da una sindrome bipolare borderline“, ha detto un esperto a Live non è la D’Urso. Più granitico e tagliente Adriano Celentano: “Cari giudici, anche io avrei perso la pazienza con un tipo come Corona, ma poi mi sarei ricordato che sono un giudice, e un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie personali”. Toccante anche il messaggio della mamma di Belén: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021)trascorrerà il suoin. In tanti in queste ore si sono dimostrati solidali verso di lui, da Meluzzi a Celentano, che ha scritto una lettera ai giudici. E in molti sono preoccupati per la sua salute mentale. “Inpotrebbe arrivare al suicidio.è affetto da una sindrome bipolare borderline“, ha detto un esperto a Live non è la D’Urso. Più granitico e tagliente Adriano Celentano: “Cari giudici, anche io avrei perso la pazienza con un tipo come, ma poi mi sarei ricordato che sono un giudice, e un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie personali”. Toccante anche il messaggio delladi: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un ...

