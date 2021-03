Amadeus, momento intenso a I Soliti Ignoti: il bellissimo finale (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo appuntamento con I Soliti Ignoti, il noto programma condotto da Amadeus, con un momento molto intenso dal finale toccante: cos’è successo Un nuovo appuntamento con il seguitissimo ed apprezzato programma condotto su Rai 1 dall’amato Amadeus, nella fascia pre-serale della Rete Ammiraglia Rai: arriva nel corso di I Soliti Ignoti un momento davvero intenso Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo appuntamento con I, il noto programma condotto da, con unmoltodaltoccante: cos’è successo Un nuovo appuntamento con il seguitissimo ed apprezzato programma condotto su Rai 1 dall’amato, nella fascia pre-serale della Rete Ammiraglia Rai: arriva nel corso di Iundavvero

Advertising

EleonoraDAmore : Fair play di Maria De Filippi che, dopo tante polemiche e frecciatine sul pubblico di C'è posta per te, ringrazia A… - Ninna115 : RT @Killyger: La professionalità di Maria lo si nota dal fatto che ha ringraziato la RAI @Fiorello e #Amadeus per averci creduto e fatto #S… - Killyger : La professionalità di Maria lo si nota dal fatto che ha ringraziato la RAI @Fiorello e #Amadeus per averci creduto… - mendieoclock : momento p1o e amadeus quindi mettete muto e streammate DA SOLA (CON ME) - TanRiddle2 : Momento per ricordarci ancora una volta che Amadeus ha preferito la canzone di Renga a Mantieni il bacio di Bravi #amici20 -