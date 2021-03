“Zitti e buoni” dei Maneskin è disco di platino

(Di lunedì 29 marzo 2021) “”, il brano con cui ihanno vinto il 71° Festival di Sanremo, è certificatodi. Il singolo fa parte del nuovo album “Teatro d’ira – Vol. I”, che conta 61 milioni streaming ed è il più venduto d’Italia della settimana, al #1 posto nella classifica album e vinili FIMI/Gfk. Scritto e composto interamente dalla band, “” conta oltre 27 milioni di streaming, un debutto d’eccezione nella posizione #106 della Billboard Global Excl. U.S. Chart ed è al terzo posto nella Top 10 dei singoli più venduti in Italia. È un brano carico, con sonorità crude e distorte, che ha la dimensione live nel suo DNA, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out. ...

Advertising

altrogiornorai1 : “Zitti e buoni” dei @thisismaneskin versione Cugini di Campagna #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #24marzo - TeresaChiara98 : RT @thisismaneskin: “Zitti e Buoni” Disco di Platino. Grazie a tutti. - SMSNEWSOFFICIAL : “Zitti e Buoni”, il brano con cui i @thisismaneskin hanno vinto il 71° Festival di Sanremo, è certificato disco di… - MichelaSaraceno : RT @thisismaneskin: “Zitti e Buoni” Disco di Platino. Grazie a tutti. - anarchogothfem : RT @thisismaneskin: “Zitti e Buoni” Disco di Platino. Grazie a tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Zitti buoni

... è tempo di un'altra grande soddisfazione per i Måneskin , che conquistano il disco di platino con la canzone che porteranno a Rotterdam e che ha vinto il Festival di Sanremo, ''. La ...... questa settimana tocca ai Maneskin, vincitori dell'edizione 2021 con "", prendersi il primo posto con "Teatro d'ira Vol.1" Stretta tra i Me contro te e l'album di Ghali , Sanremo del ...C’è un momento in cui la vita, dopo averti fatto soffrire quel minimo sindacale necessario ad ogni grande storia, si mette a girare per il verso giusto. E all’improvviso sei i Maneskin. Che in danese ...Måneskin, "Zitti e buoni" conquista il disco di platino 23 giorni dopo la vittoria a Sanremo. E l'Eurovision Song Contest 2021 si avvicina.