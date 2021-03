' Zaccagni al Napoli? Dipende dal tecnico | ma Simone Inzaghi'

Advertising

- "nasce mezz'ala, poi Juric è stato bravo nell'impostargli un nuovo ruolo che gli ha fatto bene, oggi sa giocare in più posizioni. Lui come sostituto di Fabian Ruiz ? Forse lo ...- 'Il corteggiamento delè stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club erano interessati ma non avevano le risorse per ultimare l'operazione che era prevista per ...Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mattia è una mezz’ala. Nasce li. Poi Juric è stato bravo nell’impostarlo in un nuovo ruolo. Questo ha fatto ...Fausto Pari, ex calciatore oggi agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato confermato a Kiss Kiss Napoli l'interesse dei partenopei per il gioiello del Verona.