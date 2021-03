Tencent e la polizia hanno bloccato il più grande fornitore di cheat al mondo. Un giro da più di $750 milioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) In uno sforzo congiunto tra lacinese e il gigante dei giochi, ildi"piùdel" è stato chiuso dopo aver raccolto oltre 750di dollari. Nel marzo 2020, lacinese ha denunciato il gigantescodiing. Un anno dopo le operazioni sono state interrotte, presumibilmente segnando la piùchiusura di undinella storia dei videogiochi. L'offerta dinei videogiochi è diventata un'attività estremamente redditizia negli ultimi anni. I giocatori di una varietà di giochi sono stati in grado di acquistaretemporanei tramite questo servizio ormai ...

Tencent polizia

Tencent e la polizia cinese contro il più grande fornitore di cheat al mondo. Interrotto il giro d'affari di oltre $750 milioni.