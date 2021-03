SUEZ, Ever Given liberata. Ripresa traffico nel canale prevista per le 19 (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Le immagini della nave portacontainer panamense Ever Given che riprende il largo, hanno segnato la fine del blocco dello specchio d’acqua tra le arterie commerciali più importanti al mondo. L’imbarcazione, di 400 metri di lunghezza e 200mila tonnellate di stazza, che da martedì scorso impediva il transito nel canale di SUEZ è stata rimessa a galla alle 15:05 grazie al lavoro di 13 rimorchiatori, tra cui l’italiano Carlo Magno, e delle draghe che hanno continuato, senza sosta a estrarre sabbia e fango da la prua della nave, la parte che si è rivelata più complicata da liberare. Ad aiutare l’operazione – secondo quanto ha reso noto Leth Agencies – anche l’alta marea che è stata decisiva per disincagliare la prua. I rimorchiatori – come annunciato in mattinata dall’ammiraglio Osama Rabie, capo dell’Authority ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Le immagini della nave portacontainer panamenseche riprende il largo, hanno segnato la fine del blocco dello specchio d’acqua tra le arterie commerciali più importanti al mondo. L’imbarcazione, di 400 metri di lunghezza e 200mila tonnellate di stazza, che da martedì scorso impediva il transito neldiè stata rimessa a galla alle 15:05 grazie al lavoro di 13 rimorchiatori, tra cui l’italiano Carlo Magno, e delle draghe che hanno continuato, senza sosta a estrarre sabbia e fango da la prua della nave, la parte che si è rivelata più complicata da liberare. Ad aiutare l’operazione – secondo quanto ha reso noto Leth Agencies – anche l’alta marea che è stata decisiva per disincagliare la prua. I rimorchiatori – come annunciato in mattinata dall’ammiraglio Osama Rabie, capo dell’Authority ...

