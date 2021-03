SignalForHelp | un gesto per chiedere aiuto contro la violenza domestica VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021): la Pandemia accentua le situazioni di tensioni domestiche e con esse le violenze. Cooperativa Eco e Napoli Femminile insieme per promuovere l’iniziativa nata in Canada. Cooperativa Sociale Eco e Napoli Femminile unitela. In tempi di Covid le violenze entro le quattro mura si sono quadruplicate e spesso le donne non

Ultime Notizie dalla rete : #SignalForHelp gesto

Undiscreto, veloce e silenzioso, che può essere fatto da lontano, per strada o durante una conversazione video, ma capace di comunicare una situazione di potenziale pericolo da segnalare ai ...... da Twitter a TikTok, un messaggio rivolto alle vittime di abusi domestici e violenza, fisica e psicologica: si chiama #, si tratta di un sempliceper comunicare in maniera ...Cooperativa Sociale Eco e Napoli Femminile unite contro la violenza domestica. In tempi di Covid le violenze entro le quattro mura si sono quadruplicate e spesso le donne non riescono a difendersi nem ...