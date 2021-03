Roma: Calenda presenta piano rifiuti, ‘non siamo condannati a Capitale più sporca in Ue’ (3) (Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – Terzo punto, continua Calenda, “il riciclo dei rifiuti. Oggi Roma e’ circa al 45% di raccolta differenziata, 15 punti sotto la media nazionale. Non e’ accettabile. Per arrivare al 65% di differenziata bisogna estendere il sistema di raccolta porta a porta all’80% delle utenze non domestiche, aumentare le isole ecologiche dove portare i rifiuti ingombranti e le apparecchiature elettroniche obsolete e realizzare una rete di compostaggi moderni vicino a ogni grande centro di produzione dell’organico: caserme, scuole, mercati rionali”.“Fondamentale sara’ anche promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione dei rifiuti e contrastare chi oggi evade la Tari facendo ricadere il peso sul resto dei cittadini. Questo si puo’ fare facilmente, incrociando sei banche dati che abbiamo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – Terzo punto, continua, “il riciclo dei. Oggie’ circa al 45% di raccolta differenziata, 15 punti sotto la media nazionale. Non e’ accettabile. Per arrivare al 65% di differenziata bisogna estendere il sistema di raccolta porta a porta all’80% delle utenze non domestiche, aumentare le isole ecologiche dove portare iingombranti e le apparecchiature elettroniche obsolete e realizzare una rete di compostaggi moderni vicino a ogni grande centro di produzione dell’organico: caserme, scuole, mercati rionali”.“Fondamentale sara’ anche promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione deie contrastare chi oggi evade la Tari facendo ricadere il peso sul resto dei cittadini. Questo si puo’ fare facilmente, incrociando sei banche dati che abbiamo ...

