infoitsport : Prossimo keynote Apple: quando e cosa aspettarci - HelpMeTechNow : Quando ci sarà il prossimo keynote Apple e cosa dobbiamo aspettarci? Diverse volte all'anno, Apple organizza uno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo keynote

Zazoom Blog

Non è dato sapere quale sarà ilnome della major release di macOS. Apple ha registrato in ... evento che l'anno scorso si è svolto in formato virtuale a partire dal 22 giugno, con il...La conferenza Huawei HDC Cloud 2021 è prevista dal24 aprile e durerà fino al giorno 26 . ... in un secondo momento, aldi presentazione dei device nuovi di zecca. Certo è che dal ...A quanto pare, Huawei P50 sarà presentato il 27 Aprile in Cina, ma prima dovrebbe toccare al sistema operativo HarmonyOS.Secondo nuove indiscrezioni, ASE Technology avrebbe appena iniziato la produzione di massa dei componenti di AirPods 3 ...