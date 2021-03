Obi-Wan Kenobi: il via alle riprese in aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Obi-Wan Kenobi, la serie TV evento prodotta e distribuita da Disney Plus inizierà le riprese ad aprile 2021 Obi-Wan Kenobi è la serie evento prodotta e distribuita da Disney Plus, spin-off della saga di Star Wars e incentrata sul maestro Jedi. Dopo una lunga attesa è stato annunciato che le riprese inizieranno ad aprile 2021, con il protagonista che sarà Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi: da aprile il via alle riprese L’attore aveva già dato il volto al personaggio nella trilogia del prequel e qui, si ritroverà dieci anni dopo gli avvenimenti del capitolo La vendetta dei Sith. Nell’ultimo capitolo il maestro Jedi aveva assistito al suo allievo Anakin Skywalker trasformarsi nel terribile Darth Vader e ora, con questa ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 29 marzo 2021) Obi-Wan, la serie TV evento prodotta e distribuita da Disney Plus inizierà lead2021 Obi-Wanè la serie evento prodotta e distribuita da Disney Plus, spin-off della saga di Star Wars e incentrata sul maestro Jedi. Dopo una lunga attesa è stato annunciato che leinizieranno ad2021, con il protagonista che sarà Ewan McGregor. Obi-Wan: dail viaL’attore aveva già dato il volto al personaggio nella trilogia del prequel e qui, si ritroverà dieci anni dopo gli avvenimenti del capitolo La vendetta dei Sith. Nell’ultimo capitolo il maestro Jedi aveva assistito al suo allievo Anakin Skywalker trasformarsi nel terribile Darth Vader e ora, con questa ...

