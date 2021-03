Necromunda: Hired Gun in un nuovo trailer che mostra la pistola automatica in azione (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo che Necromunda: Hired Gun è trapelato all'interno dello store di Microsoft, ora il gioco torna a far parlare di sé con un nuovo breve trailer che mostra come funziona la pistola automatica del gioco. Per chi non ne fosse a conoscenza, Necromunda: Hired Gun è un nuovo sparatutto in prima persona per giocatore singolo nell'universo di Warhammer 40.000. In questo gioco, i giocatori potranno sconfiggere e combattere al fianco del loro fedele mastino. I giocatori potranno anche aggiornare, avanzare e salire di livello man mano che raccolgono taglie. Inoltre, il titolo offrirà un'arsenale di armi infinite oltre ad una serie di potenziamenti e personalizzazione. "Naviga in un oceano di crimini e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo cheGun è trapelato all'interno dello store di Microsoft, ora il gioco torna a far parlare di sé con unbrevechecome funziona ladel gioco. Per chi non ne fosse a conoscenza,Gun è unsparatutto in prima persona per giocatore singolo nell'universo di Warhammer 40.000. In questo gioco, i giocatori potranno sconfiggere e combattere al fianco del loro fedele mastino. I giocatori potranno anche aggiornare, avanzare e salire di livello man mano che raccolgono taglie. Inoltre, il titolo offrirà un'arsenale di armi infinite oltre ad una serie di potenziamenti e personalizz. "Naviga in un oceano di crimini e ...

