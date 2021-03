Lazio-Torino si rigioca in Corte d’Appello (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ nuovamente il giorno di Lazio-Torino. La terza puntata legata al match non disputato (valido per il 25° turno di campionato) va in scena davanti alla Corte Sportiva d’ Appello, dove i biancocelesti hanno deciso di fare istanza contro la sentenza del Giudice sportivo Mastrandrea. Come riporta il Corriere della Sera, la seconda puntata era L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ nuovamente il giorno di. La terza puntata legata al match non disputato (valido per il 25° turno di campionato) va in scena davanti allaSportiva d’ Appello, dove i biancocelesti hanno deciso di fare istanza contro la sentenza del Giudice sportivo Mastrandrea. Come riporta il Corriere della Sera, la seconda puntata era L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lazio-Torino si rigioca in Corte d’Appello: E’ nuovamente il giorno di Lazio-Torino. La terza… - zazoomblog : Lazio - Torino oggi si decide: attesa per il ricorso - #Lazio #Torino #decide: #attesa - gazzettaGranata : Lazio-Torino, si rigioca o no? Attesa per la decisione della Corte sportiva d’Appello #TorinoFC #FVCG #SFT - NapoliCalciogol : Lazio, alle 12.30 il dibattito per il ricorso per il 3-0 col Torino: gli argomenti dei biancocelesti - laziolibera : Lazio-Torino, oggi si decide: attesa per il ricorso -