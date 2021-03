Advertising

Hamilton invincibile: il Re Nero piega un super Vestappen e conquista il Bahrain

Tranne che perche nei duelli impossibili si esalta. Verstappen è stato il migliore nelle prove invernali sempre a Sakhir, poi ha dominato l'intero weekend. Primo in tutte le sessioni di ......di transizione e regole congelate dove la Mercedes appare la controfigura dell'armata... Lo spiega Lewis: "Con il taglio del carico aerodinamico la macchina è diventata instabile. ...Nessuno come Lewis ha mai percorso tanti giri in testa in gare ufficiali del Campionato. Hamilton continua a ripetere che i primati non gli interessano. Tre imprese, però, di certo le ha messe fra i ...Vince sempre lui. Il Re Nero. L’unico pilota al mondo nella storia del motorsport che è partito per conquistare l’ottavo titolo di F1. Ieri, nella calda sera del Golfo, mentre ...