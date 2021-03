Feste in casa, barbecue, clienti all’interno di locali chiusi: decine di sanzioni a Milano (Di lunedì 29 marzo 2021) Feste in casa, barbecue, clienti all’interno di locali chiusi. Nell’ultima settimana i controlli sul rispetto delle norme anti Covid a Milano e provincia da parte di polizia e carabinieri hanno portato a decine di sanzioni. Nel weekend scoperte grigliate e Feste in casa, ma anche clienti seduti ai tavoli a mangiare e bere in locali che dall’esterno sembravano chiusi. Feste in case private, barbecue, assembramenti e clienti trovati all’interno di locali che avrebbero dovuto essere chiusi a causa della zona rossa. I controlli sul ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 29 marzo 2021)indi. Nell’ultima settimana i controlli sul rispetto delle norme anti Covid ae provincia da parte di polizia e carabinieri hanno portato adi. Nel weekend scoperte grigliate ein, ma ancheseduti ai tavoli a mangiare e bere inche dall’esterno sembravanoin case private,, assembramenti etrovatidiche avrebbero dovuto esserea causa della zona rossa. I controlli sul ...

