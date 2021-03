Covid | lo studio di Crisanti sugli anticorpi | «Durano fino a 10 mesi»

(Di lunedì 29 marzo 2021)durata – Lunedì 29 marzo 2021. Quanto regge l’immunità naturale al Coronavirus? Per quanto tempo glisono capaci di proteggerci da una reinfezione? A dare la risposta “Il Corriere della Sera” con un articolo dedicato ad unoin valutazione per la pubblicazione sulla rivista “Nature”, condotto da Andrea, microbiologo dell’Università di Padova. Secondo la ricerca portata avanti a Vo’ Euganeo, in Veneto, glinaturali dovrebbero persistere per almeno 9-10. Ma c’è di più: chi tra i guariti della prima ondata è stato esposto in modo diretto durante la seconda a-19 non si è contagiato. leggi anche l’articolo —> Nuove zone rosse, come cambiano i colori delle regioni oggi: tutte le regole ...

La Clinica Pediatrica dell'Irccs Materno Infantile 'Burlo Garofolo' ha promosso , assieme alla Clinica Pediatrica di Brescia , un lavoro multicentrico nazionale con l'obiettivo di raccogliere tutti i ...La pagina Facebook dell'erede di Hugo Chaves non potrà postare per un po': il provvedimento è arrivato dopo che Maduro ha reiteratamente esaltato un "farmaco miracoloso" (in realtà omeopatico) contro ...Le persone fragili presentano un maggiore rischio di incorrere in complicanze, se affette da una malattia infettiva. La prevenzione è quindi fondamentale. Bisogna però valutare il vaccino giusto, in t ...