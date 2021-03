Covid, Gimbe: “In calo Rt e nuovi casi ma continua sovraccarico ospedaliero” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Dobbiamo mettere in fila le varie tipologie di indicatori. Si sta facendo un po’ di confusione. Nel momento in cui attuiamo misure restrittive, il primo indice a scendere è l’rt, poi si riducono i casi, poi le ospedalizzazioni e infine i decessi. Detto questo, noi oggi siamo in una situazione in cui gli effetti delle misure restrittive non sono stati sincroni perché alcune regioni hanno iniziato prima. È opportuno guardare il dato spacchettato a livello regionale. In ogni caso, abbiamo registrato che oltre all’rt, i nuovi casi a livello nazionale stanno scendendo. C’è una situazione ancora critica negli ospedali, soprattutto in alcune regioni il sovraccarico ospedaliero rappresenta il principale elemento di criticità della terza ondata. Il potenziamento dei posti letto, in particolare in terapia intensiva c’è stato, però per attivare un posto e farlo funzionare c’è bisogno degli operatori specializzati. Il grande potenziamento di fatto, sebbene sia avvenuto, ha un collo di bottiglia che non è risolvibile nel breve termine. L’altro problema è legato al fatto che non si può pensare di gestire la pandemia all’interno degli ospedali, il primo argine che è quello del tracciamento è saltato ad ottobre e ci abbiamo subito rinunciato”. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto sulla situazione Covid ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Dobbiamo mettere in fila le varie tipologie di indicatori. Si sta facendo un po’ di confusione. Nel momento in cui attuiamo misure restrittive, il primo indice a scendere è l’rt, poi si riducono i casi, poi le ospedalizzazioni e infine i decessi. Detto questo, noi oggi siamo in una situazione in cui gli effetti delle misure restrittive non sono stati sincroni perché alcune regioni hanno iniziato prima. È opportuno guardare il dato spacchettato a livello regionale. In ogni caso, abbiamo registrato che oltre all’rt, i nuovi casi a livello nazionale stanno scendendo. C’è una situazione ancora critica negli ospedali, soprattutto in alcune regioni il sovraccarico ospedaliero rappresenta il principale elemento di criticità della terza ondata. Il potenziamento dei posti letto, in particolare in terapia intensiva c’è stato, però per attivare un posto e farlo funzionare c’è bisogno degli operatori specializzati. Il grande potenziamento di fatto, sebbene sia avvenuto, ha un collo di bottiglia che non è risolvibile nel breve termine. L’altro problema è legato al fatto che non si può pensare di gestire la pandemia all’interno degli ospedali, il primo argine che è quello del tracciamento è saltato ad ottobre e ci abbiamo subito rinunciato”. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto sulla situazione Covid ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

