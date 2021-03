Coronavirus | i vaccini Pfizer e Moderna abbattono le infezioni del 90 per cento

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lo studio americano sui: i due farmaciledel 90 per. ROMA – Uno studio americano suipotrebbe consentire già nei prossimi giorni una accelerata nella campagna di vaccinazione. Secondo quanto evidenziato dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie Usa, riportato dal Corriere della Sera, i due farmaciledel 90% indipendentemente dai singoli. Un dato che porta ad essere molto probabilmente la trasmissione o almeno, come successo in Italia, il virus si potrebbe manifestare in maniera asintomatica. Lo studio americano Lo studio americano si è soffermato sul personale sanitario, i ...