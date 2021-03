Chi è Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona: vita privata (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriella Privitera è la madre di Fabrizio Corona, vedova del giornalista Vittorio Corona. Ha origini catanesi ed è forse una delle figure più importanti nella vita dell’ex re dei paparazzi. La donna ha altri due figli maschi: Francesco e Federico. Il primo è un videomaker, mentre il secondo ha deciso di seguire le orme paterne, diventando giornalista professionista a soli 24 anni. Vanta importanti collaborazioni con alcune delle testate di punta del nostro paese. leggi anche l’articolo —> Asia Argento difende Corona: «Un criminale? Non gli viene perdonato il disturbo bipolare…» Chi è Gabriella Privitera, la madre di Fabrizio Corona Del privato di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021)è ladi, vedova del giornalista Vittorio. Ha origini catanesi ed è forse una delle figure più importanti nelladell’ex re dei paparazzi. La donna ha altri due figli maschi: Francesco e Federico. Il primo è un videomaker, mentre il secondo ha deciso di seguire le orme paterne, diventando giornalista professionista a soli 24 anni. Vanta importanti collaborazioni con alcune delle testate di punta del nostro paese. leggi anche l’articolo —> Asia Argento difende: «Un criminale? Non gli viene perdonato il disturbo bipolare…» Chi è, ladiDel privato di ...

