Canale di Suez | la nave non è più incagliata I disagi proseguiranno

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – La Ever Given, lache da martedì scorso blocca ildi, non è più. Nella notte è tornata a galleggiare e in mattina è stata raddrizzata: ora non è più perpendicolare ma parallela alla direzione di navigazione. Nonostante i passi avanti, la situazione è ancora lontana dal tornare alla normalità, con le previsioni degli esperti che suggeriscono ci vorranno settimane per vedere svanire gli effetti dell’incidente. “Non vogliamo festeggiare troppo presto”, ha detto Peter Berdowski, CEO di Boskalis, la società di recupero ingaggiata per estrarre l’Ever Given, alla radio olandese NPO Radio 1. “Tirare a galla la parte posteriore dellaè stata la parte facile, la parte più impegnativa sarà la parte anteriore della”, ha spiegato. Diversi video ...

diliberato dalla Ever Given. A comunicarlo è stata l'Autorità stessa del, come confermato anche dalle immagini satellitari. Ora la portacontainer da 220mila tonnellate che ha ...E' durato poco l'entusiasmo per la 'liberazione' della portacontainer Ever Given , lunga 400 metri, che blocca ildida una settimana e che in mattinata è stata disincagliata . Bel pomeriggio infatti arriva la brutta notizia: a causa de i forti venti , la mastodontica nave è tornata a bloccare il ...La gigantesca portacontainer Ever Given, che per una settimana ha bloccato il canale di Suez e creato apprensione in tutto il mondo, è stata parzialmente rimessa a galla e girata nella “giusta direzio ...La nave Ever Given è tornata a bloccare il canale di Suez. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti che monitorano il traffico ...