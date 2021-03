Auguri Terence Hill, Don Matteo compie 82 anni e si prepara alla nuova stagione (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra i pilastri del grande e piccolo schermo, Terence Hill compie oggi 82 anni. Nato come Mario Girotti, l’attore e produttore cinematografico ha scritto la storia dell’intrattenimento italiano grazie anche ai suoi celebri film, in coppia con Bud Spencer. Da ormai oltre 20 anni, inoltre, l’interprete si è ritagliato uno spazio importante nella televisione grazie a una tra le serie nostrane di maggior successo: Don Matteo. Abbiamo deciso di ricordarlo nei panni del parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, tra i suoi ruoli più longevi. Per un totale di 255 episodi distribuiti in 12 stagioni, Don Matteo è di fatti tra i suoi più grandi successi. Le vicende sempre ben congeniate e l’accoppiata vincente con Nino Frassica ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra i pilastri del grande e piccolo schermo,oggi 82. Nato come Mario Girotti, l’attore e produttore cinematografico ha scritto la storia dell’intrattenimento italiano grazie anche ai suoi celebri film, in coppia con Bud Spencer. Da ormai oltre 20, inoltre, l’interprete si è ritagliato uno spazio importante nella televisione grazie a una tra le serie nostrane di maggior successo: Don. Abbiamo deciso di ricordarlo nei pdel parroco della Chiesa di San GiovBattista di Gubbio, tra i suoi ruoli più longevi. Per un totale di 255 episodi distribuiti in 12 stagioni, Donè di fatti tra i suoi più grandi successi. Le vicende sempre ben congeniate e l’accoppiata vincente con Nino Frassica ...

