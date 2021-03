Amici 20 | Giulia Pauselli tira una frecciatina a Rosa e Martina ma poi chiarisce il gesto

Leggi su funweek

(Di lunedì 29 marzo 2021) Le ballerinedi20 stanno affrontando un talent pieno di polemiche e critiche: molti spettatori si chiedono infatti come siano state scelte per il serale quando c’erano altri aspiranti ballerini professionisti più preparati.controdi20: il tweet sarcastico Un utente ha cinguettato: “RIP perche ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come”.ha retwittato il commento al vetriolo scatenando un’altra polemica da parte di chi nel suoha visto unaindegna del suo ruolo ...