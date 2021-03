Zona rossa Pasqua, spostamenti e visite: regole in arrivo (Di domenica 28 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta blindate in Zona rossa -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato in Zona arancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è in Zona rossa tornando di fatto a un lockdown generale. Sulla scia di quanto accaduto a Natale, per arginare la diffusione del coronavirus sono previste una serie di regole e divieti. Dalle seconde case, passando per bar e ristoranti, fino alle visite a parenti e amici, ecco cosa si può e non si può fare. COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 marzo 2021)e Pasquetta blindate in-conpera parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato inarancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è intornando di fatto a un lockdown generale. Sulla scia di quanto accaduto a Natale, per arginare la diffusione del coronavirus sono previste una serie die divieti. Dalle seconde case, passando per bar e ristoranti, fino allea parenti e amici, ecco cosa si può e non si può fare. COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di ...

