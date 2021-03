VIDEO Il commovente minuto di silenzio dedicato a Fausto Gresini

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Il 23 febbraio ci lasciava chi amava le moto più di chiunque altro, dando tutto se stesso prima nelle vesti di pilota e poi di Team Manager.ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del Motomondiale sia per quanto fatto in sella (due titoli mondiali nella 125cc) che soprattutto nelle vesti di gestore di team, dando modo a tanti centauri di farsi strada.è scomparso a causa di questo nemico invisibile, il Coronavirus, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione. Una notizia sconvolgente per tutti quelli che hanno orbitato nel Motomondiale e hanno avuto il piacere di conoscere l’uomo, prima ancora dello sportivo. La situazione era apparsa grave fin da subito, quando era stato trasferito dalla struttura ospedaliere di Imola a quella citata di Bologna. ...