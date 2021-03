Silvia Verdone moglie Christian De Sica | un supporto sul lavoro e nella vita

(Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Si chiamaladiDe, attore molto amato del cinema italiano, che per lui è molto più di una compagna. Si chiamaladell’attoreDe, che a quanto pare per lui è molto più di una semplice compagna e ha anche un ruolo importante che

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Verdone

... eccellenze del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport: da Carloa Mara Venier, da J - Ax a Sinisa Mihajlovic, daAvallone ad Elisa Di Francisca. Interventi che nella ...Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica e, nipote di Vittorio De Sica e Maria Mercader e con due zii come Manuel De Sica e Carlo, avrebbe potuto scegliere la strada della recitazione. Cresciuta in una famiglia di ...Ai tempi, De Sica aveva alle spalle un periodo passato in Venezuela dopo la fine delle scuole superiori, cinque anni nel corso dei quali è stato compagno di classe di Carlo Verdone. Silvia Verdone è ...Christian De Sica, tutta la verità sulla relazione con Isabella Rossellini. L'attore romano ha avuto un flirt con la celebre attrice.