Restrizioni | vertice decisivo a metà aprile Obiettivo | riaprire ristoranti e altre attività

(Di domenica 28 marzo 2021) Nelle prossime ore è in programma una riunione del Cts e il testo dovrebbe essere pronto mercoledì: oltre alle norme ad hoc per il personale sanitario, l'obbligo di vaccinarsi per medici e infermieri a contatto con il pubblico e lo 'scudo penale' per chi somministra le dosi limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave, potrebbe prevedere la verifica della situazione epidemiologica adel mese

Advertising

FilippoArtino : Ha senso solo se veniamo vaccinati tutti in fretta. Sennò è ingiusto che io debba avere ancora restrizioni, visto c… - Andrez1si : RT @Lukas08318189: Germania, Merkel sotto attacco revoca le restrizioni per Pasqua: 'Ho fatto un errore'. Il dietrofront e il crollo della… - Giovann32713588 : RT @Virus1979C: Vertice di Draghi con i ministri durato poco meno di un'ora: verso la conferma dello schema attuale, con le Regioni che pos… - CastellinoLuigi : RT @Virus1979C: Vertice di Draghi con i ministri durato poco meno di un'ora: verso la conferma dello schema attuale, con le Regioni che pos… - Master2001_3 : RT @Virus1979C: Vertice di Draghi con i ministri durato poco meno di un'ora: verso la conferma dello schema attuale, con le Regioni che pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni vertice

Il Secolo XIX

Non ci sarà Mario Draghi domani neltra Governo e Regioni per discutere del nuovo Decreto Covid e del piano vaccini: la conferma ...sia giusto che le Regioni possano "allentare" le...Come commenta la proroga delle? 'Draghi ha posto un'inevitabile 'bolla zero' di fronte ... Letta ha parlato con Conte, dichiarandosi soddisfatto del. Qual è il suo punto di vista in ...Nuovo Decreto Covid, domani il vertice con le Regioni: possibili riaperture di scuole superiori, bar e ristoranti da metà aprile. Draghi ‘apre’ alla Lega ...In classe dopo Pasqua anche in zona rossa, confermate le altre restrizioni: «Soltanto così si limita il contagio» ...