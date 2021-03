Paola Caruso fidanzata: chi è il pugile Dario Socci (Di domenica 28 marzo 2021) Paola Caruso sta con il pugile campano Dario Socci. Scopriamo qual è la carriera del giovane: le curiosità Dario Socci (Getty Images)The Italian Truoble, è questo il soprannome di Dario Socci, il pugile campano che ha fatto innamorare Paola Caruso, naufraga all’Isola dei Famosi 11. Sull’account ufficiale della donna non c’è traccia della loro relazione, niente foto né stories. Il fatto però è emerso grazie a Nuovo Tv che gli scatti li ha fatti e pubblicati, mettendo al corrente i followers della storia. Alla stessa rivista lei ha poi raccontato come sono andati i fatti. Lui aveva prima cercato di contattarla via social senza però ottenere alcuna risposta. ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021)sta con ilcampano. Scopriamo qual è la carriera del giovane: le curiosità(Getty Images)The Italian Truoble, è questo il soprannome di, ilcampano che ha fatto innamorare, naufraga all’Isola dei Famosi 11. Sull’account ufficiale della donna non c’è traccia della loro relazione, niente foto né stories. Il fatto però è emerso grazie a Nuovo Tv che gli scatti li ha fatti e pubblicati, mettendo al corrente i followers della storia. Alla stessa rivista lei ha poi raccontato come sono andati i fatti. Lui aveva prima cercato di contattarla via social senza però ottenere alcuna risposta. ...

Advertising

EdoardoManzell1 : Oggi a #DomenicaLive, ore 17,15 su @canale5 Rosalinda racconta il suo amore per Zenga. In studio Simona Izzo e il f… - FProfilatica : 'Spazio poi, dopo la reunion con il fratello e il padre, Walter z3nga, a Nicolò Z3ng4. Il fratello dell’ex gieffino… - Bandf52769826 : @Sofista_Albista PAOLA ?????? UNICA INDIMENTICABILE LA AMO ME FALTA MI PAOLA CARUSO ? - Bandf52769826 : @BITCHYFit PREFERISCO PAOLA CARUSO LEI HA DATO MOLTO TRASH LI - Bandf52769826 : @besstweett @Supervivientes @ValeriaMariniVM MI MANCA PAOLA CARUSO LEI ERA UNA QUEEN A SUPERVIVIENTES -