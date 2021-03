“Non è lei a parlare”. Domenica Live, Rosalinda Cannavò bomba su Dayane Mello. Barbara D’Urso chiede spiegazioni (Di domenica 28 marzo 2021) Una relazione poco sincera e ‘gonfiata’, tutto a favore di una visibilità tanto cara ai Vip del mondo dello spettacolo. Questa l’opinione più diffusa su Rosalinda e Andrea, che al di là di ciò che in molti pensano di loro, continuano a procedere indisturbati. Poche ore fa la mamma di Andrea, Roberta Termali, aveva spezzato una lama a loro favore, andando controcorrente rispetto l’opinione pubblica. “Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”. E questo anche ‘contro’ ciò che pensa Dayane Mello, gieffina con cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Una relazione poco sincera e ‘gonfiata’, tutto a favore di una visibilità tanto cara ai Vip del mondo dello spettacolo. Questa l’opinione più diffusa sue Andrea, che al di là di ciò che in molti pensano di loro, continuano a procedere indisturbati. Poche ore fa la mamma di Andrea, Roberta Termali, aveva spezzato una lama a loro favore, andando controcorrente rispetto l’opinione pubblica. “Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma,mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”. E questo anche ‘contro’ ciò che pensa, gieffina con cui ...

Advertising

peppeprovenzano : Solidarietà a @AzzolinaLucia. Il suo stalker chiamato dalla @LegaSalvini a collaborare con il Sottosegretario alla… - VittorioSgarbi : Il bullismo istituzionale di Morra che fa lo sceriffo con dei poveri medici è vergognoso. Pensavamo che il retorico… - riotta : Nicola Morra e Scanzi dall'antikasta roboante di ieri al 'Lei non so sa chi sarei io' di oggi #COVID19 #vaccinated… - mannaggia_lola : @abbeysdani @ehamicamiaemily Ma non dipende da lei, decide la prof cosa fargli ballare ??????? ignoranti - RicCecchi : @rionero11 Insiste? Invece di chiedere scusa per aver detto una fesseria, lei insiste. Ripeto: o è poca intelligenz… -