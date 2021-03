Morta per overdose la figlia di Carlo Urbani, aveva solo 21 anni (Di domenica 28 marzo 2021) È Morta a soli 21 anni Maddalena Urbani, figlia di Carlo Urbani, il medico che combatté in prima linea contro il virus della Sars. Urbani morì in Thailandia, proprio mentre era impegnato a combattere il virus negli ospedali. La giovane è stata trovata Morta ieri sera, 27 marzo, nell’appartamento di un uomo siriano di 64 anni, adesso in arresto. L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, nell’appartamento hanno infatti trovato diverse droghe. Adesso, però, bisognerà capire se Maddalena Urbani, che ha perso i sensi a causa dell’ingestione di un mix di sostanze, lo abbia fatto perché costretta. La giovane avrebbe perso la vita per ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 marzo 2021) Èa soli 21Maddalenadi, il medico che combatté in prima linea contro il virus della Sars.morì in Thailandia, proprio mentre era impegnato a combattere il virus negli ospedali. La giovane è stata trovataieri sera, 27 marzo, nell’appartamento di un uomo siriano di 64, adesso in arresto. L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, nell’appartamento hanno infatti trovato diverse droghe. Adesso, però, bisognerà capire se Maddalena, che ha perso i sensi a causa dell’ingestione di un mix di sostanze, lo abbia fatto perché costretta. La giovane avrebbe perso la vita per ...

