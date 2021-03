LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: Wout Van Aert domina la volata! 2° Nizzolo, 3° Trentin e 4° Colbrelli (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.04 Terzo posto per Matteo Trentin e quarto Sonny Colbrelli. 15.00 Un successo netto quello di Van Aert, il quale ha battuto nettamente gli azzurri. 14.59 Wout VAN Aert! Secondo Nizzolo. 14.58 Si va verso la volata. Parte lungo Kung! 14.58 ULTIMO CHILOMETRO! 14.57 Ha provato Kung, ma Nizzolo ha chiuso. Tira Van Hooydonck per portare Van Aert in volata. 15.56 ULTIMI DUE CHILOMETRI! 15.54 Siamo entrati negli ultimi tre chilometri. 15.51 Intanto dietro Turgis è stato ripreso da Van Baarle. 15.50 Iniziano a guardarsi i battistrada. 15.49 Stiamo entrando negli ultimi cinque chilometri. 14.47 Turgis sta facendo un bel ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.04 Terzo posto per Matteoe quarto Sonny. 15.00 Un successo netto quello di Van, il quale ha battuto nettamente gli azzurri. 14.59VAN! Secondo. 14.58 Si va verso la volata. Parte lungo Kung! 14.58 ULTIMO CHILOMETRO! 14.57 Ha provato Kung, maha chiuso. Tira Van Hooydonck per portare Vanin volata. 15.56 ULTIMI DUE CHILOMETRI! 15.54 Siamo entrati negli ultimi tre chilometri. 15.51 Intanto dietro Turgis è stato ripreso da Van Baarle. 15.50 Iniziano a guardarsi i battistrada. 15.49 Stiamo entrando negli ultimi cinque chilometri. 14.47 Turgis sta facendo un bel ...

