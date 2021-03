L'Eredità, puntata 28 marzo 2021: la disfatta di Roberta e l'addio a Carlo e Marco (Di domenica 28 marzo 2021) Ha regalato emozioni e tantissimo svago la puntata de L'Eredità trasmessa su Rai 1 domenica 28 marzo. Continua il ciclo dedicato alla beneficenza ed anche in questo appuntamento non sono mancati gli storici e indimenticabili campioni della trasmissione Rai. In questo turno, a sfidarsi sono stati Vanessa, Raffaella, Carlo, Giuseppe, Marco e Roberta. Purtroppo è stato anche l'ultimo dedicato alla comunità di Sant'Egidio, infatti a fine serata Flavio Insinna ha colto l'occasione per salutare gli storici campioni che in questi giorni si sono messi in gioco per solidarietà. Flavio Insinna al campione Carlo: 'Hai uno sguardo da attore americano' Tanti i momenti di simpatia che Flavio Insinna ha saputo regalare ai milioni di italiani che lo hanno seguito in questa serata ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Ha regalato emozioni e tantissimo svago lade L'trasmessa su Rai 1 domenica 28. Continua il ciclo dedicato alla beneficenza ed anche in questo appuntamento non sono mancati gli storici e indimenticabili campioni della trasmissione Rai. In questo turno, a sfidarsi sono stati Vanessa, Raffaella,, Giuseppe,. Purtroppo è stato anche l'ultimo dedicato alla comunità di Sant'Egidio, infatti a fine serata Flavio Insinna ha colto l'occasione per salutare gli storici campioni che in questi giorni si sono messi in gioco per solidarietà. Flavio Insinna al campione: 'Hai uno sguardo da attore americano' Tanti i momenti di simpatia che Flavio Insinna ha saputo regalare ai milioni di italiani che lo hanno seguito in questa serata ...

