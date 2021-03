Il messaggio di Ermal Meta per Leonardo di Amici 20 | “Là dentro eri il più bravo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 28 marzo 2021) Oggiha deciso di mandare unmolto importante al suo amicoLamacchia, uno dei protagonisti di20. Chi ha seguito il percorso di Leo nella scuola di Canale 5 sa bene che di gavetta alle spalle ne ha tanta e che ha fatto davvero di tutto per la musica. E in questo lungo percorso ha incontrato anche un amico speciale, che ha scelto di non dire molto in questi mesi ma che, una volta uscito dal talent, ha voluto esprimere tutta la sua stima versocon un belarrivato sui social. “Làeri il più” ha scrittoal suo amicoconcludendo un lungo e bellissimoche ha voluto condividere con tutte le persone ...