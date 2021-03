Gianni Morandi | la notizia è appena arrivata dall’ospedale “Bufalini” di Cesena

(Di domenica 28 marzo 2021)torna ancora social e lo fa per festeggiare con i suoi fan la domenica delle Palme. Il cantante, infatti, che è ricoverato per ustioni al Centro Grandi Ustionati (CGU) dell'Ospedaledimostra per la prima volta dopo l'incidente parte della mano e lo fa tenendo una palma: "28 Marzo. #FOTO A FINE ARTICOLO” di, buona domenica delle Palme a tutti…Foto di Yash". Dal giorno dell'incidente è la prima volta che il cantante mostra le mani che si è ustionato a causa dell'incidente che lo ha visto coinvolto circa due settimane fa. Il cantante si è mostrato sorridente, nella foto scattata ancora una volta dalla sua camera dell'ospedale. La palma e la mano ustionata Con il classico camice...

sta meglio. E mostra per la prima volta le dita dopo le ustioni che lo hanno costretto alle cure ospedaliere presso l'ospedale Bufalini di Cesena. 'Buona domenica delle Palme a tutti...'...