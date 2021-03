Formula 1 | Hamilton conquista il GP del Bahrain

(Di domenica 28 marzo 2021) Come da pronostico, Lewissi è aggiudicato il GP del, gara inaugurale del Mondiale 2021. In un duello al cardiopalma, il pilota della Mercedes ha preceduto in un finale spettacolare ...

Sainz ottavo, Schumi jr ultimo: sono questi, a parte il podio e il seseto posto di Leclerc, gli altri 'verdetti' della prima del Mondiale di1, in Bahrain. Ai piedi del podio, dietro- Verstappen, Bottas, c'e' in quarta posizione la McLaren di Lando Norris che ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Settima la McLaren di ...Lewisha vinto il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di ...Nel primo gran premio della stagione in Baharin ha trionfato su Mercedes Lewis Hamilton al termine di una gara divertente e nel finale rocambolesca. A due tre giri dal termine, infatti, l’olandese Ver ...Nel primo gran premio della stagione in Baharin ha trionfato su Mercedes Lewis Hamilton al termine di una gara divertente e nel finale rocambolesca. A due tre giri dal termine, infatti, l’olandese Ver ...