Fausto Martino | “Serve una squadra che si opponga a oligarchia deluchiana”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 29 marzo 2021) di Erika Noschese “Parlare di candidato sindaco ora è prematuro, è necessario pensare ad una grande coalizione che unisca tutte le forze di opposizione all’amministrazione uscente per mettere in campo che unache sia questache ormai comanda Salerno da 30 anni per interposta persona”. Lo ha dichiarato, membro di spicco de I Figli delle Chiancarelle, ex assessore all’urbanistica dimessosi nel 2003. In queste settimane,è sotto i riflettori in qualità di candidato sindaco delle Chiancarelle; ipotesi, questa, al momento smentita proprio dall’ex assessore che chiede invece di lavorare sue programmi., in queste settimane gira voce che sia lei il candidato sindaco ...