Domani l' incontro tra Draghi e le Regioni sul piano vaccini

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Agenzia_Ansa : Previsto un incontro per domani sul piano vaccinale con il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della… - TizianaFerrario : #Pd #MaschilistiAsintomatici. Domani l'incontro tra Letta e i parlamentari dem. Su cambio capigruppo slitta il vot… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni sul pi… - GFucci58 : RT @fanpage: #Covid19, domani Mario #Draghi parteciperà all'incontro con le Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Domani incontro

E' già fissato per dopo Pasqua, ha detto Bonaccini a Mezz'ora in più, un nuovofra Draghi ... Dapiù di mezza Italia sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d'Aosta che si ...L'iter verso il nuovo provvedimento che sostituirà Dpcm e "vecchio" Decreto Covid procede eci sarà l'Governo - Regioni alla presenza del Presidente Draghi per delineare gli ultimi ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto lunedì pomeriggio tra governo e regioni sul piano vaccinale. All'incontro parteciperanno ...La realtà è sempre più complessa. Ma dobbiamo essere fiduciosi». Intanto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani parteciperà all'incontro previsto nel pomeriggio tra il governo e le regioni ...