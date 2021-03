Danimarca | notte di proteste a Copenhagen contro i “Passaporti corona” Centinaia di persone manifestano fino all’alba

Advertising

MatteoMarchini5 : Danimarca, notte di proteste a Copenhagen contro i “Passaporti corona”. Centinaia di persone manifestano fino all’a… - giovanschi : Accorgersi alle 3 che la lavastoviglie non va, aprirla e metterla a posto. Un normale venerdì notte in Danimarca. -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca notte

Il Fatto Quotidiano

Una studentessa di medicina si innamora del principe die deve decidere fra seguire il ... (PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463) Unada leoni Golden Globe come ...Dante Alighieri nacque a Firenze tra maggio e giugno del 1265 e morì esule a Ravenna nellatra il 13 e il 14 settembre del 1321. La decisione di celebrarne la vita e le opere con una ......In centinaia si sono riuniti sabato nel centro di Copenaghen per protestare contro una controversa legge sui virus e contro il piano della ...Draghi tra i leader europei più agguerriti all'Eurosummit: "Non restare inermi di fronte impegni non onorati". E su Anagni: "Presi in giro" ...