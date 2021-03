Compagno Sabbiolino

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 28 marzo 2021) Che la vita nella Germania est, ad eccezione degli anni meravigliosi dell’infanzia, venga non di rado descritta ricorrendo allo storytelling del grigiore è insieme cifra e metafora dello scollamento tra l’allora regime e i reali bisogni dei suoi cittadini. Lo si ritrova nella memoria collettiva degli Ossis (i tedeschi dell’Est) come nei racconti di chi, per turismo o per lavoro, ebbe modo di affacciarsi anche solo una volta nella Repubblica Democratica. Ma c’è di più. Una canzone, anzi una vera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.