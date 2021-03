Come d’incanto 2, confermati Marsden e Menzel (Di domenica 28 marzo 2021) Che Come d’incanto 2 (Disenchanted, in originale) si farà, già si sapeva. Adesso abbiamo anche la riconferma di altri due personaggi del cast, dopo Amy Adams (Giselle) e Patrick Dempsey (Robert). Come d’incanto 2 sarà su Disney+? Sembra che il sequel di Come d’incanto sia già in corso di riprese, e che debutterà in streaming su Disney+. L’altra novità è la conferma di altri due attori del cast del precedente film, James Marsden (principe Edward) e Idina Menzel (Nancy). L’annuncio è stato dato in diretta streaming da Alan Menken, leggenda del Rinascimento Disney, che si occuperà delle musiche insieme al paroliere Stephen Schwarz. I due avevano già lavorato insieme alla colonna sonora del primo film, uscito nel 2007. Il catalogo Disney+ a 8,99 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Che2 (Disenchanted, in originale) si farà, già si sapeva. Adesso abbiamo anche la riconferma di altri due personaggi del cast, dopo Amy Adams (Giselle) e Patrick Dempsey (Robert).2 sarà su Disney+? Sembra che il sequel disia già in corso di riprese, e che debutterà in streaming su Disney+. L’altra novità è la conferma di altri due attori del cast del precedente film, James(principe Edward) e Idina(Nancy). L’annuncio è stato dato in diretta streaming da Alan Menken, leggenda del Rinascimento Disney, che si occuperà delle musiche insieme al paroliere Stephen Schwarz. I due avevano già lavorato insieme alla colonna sonora del primo film, uscito nel 2007. Il catalogo Disney+ a 8,99 ...

