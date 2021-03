Breton mostra il passaporto sanitario | «Immunità di gregge in Europa entro metà luglio» Cnr | verso picco terapie intensive in Italia

(Di domenica 28 marzo 2021)il primo pass vaccinale europeo. Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryhato il primoeuropeo...

Il commissario europeo ai vaccini, Thierry, intervistato da Rtl e Le Figaro, annuncia che l'Europa raggiungerà l'immunità di gregge entro il 14 luglio prossimo. Ealle telecamere il prototipo del nuovo passaporto vaccinale ...il primo pass vaccinale europeo . Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryha mostrato il primo passaporto sanitario europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'...Breton ha mostrato il primo 'passaporto sanitario' europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'Unione europea "tra due-tre mesi". Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, il ...E' la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con la radio francese Rtl, Breton ha detto inoltre che la prossima estate dovrebbe e ...