“Adesso litighiamo io e te”. Amici 21, Maria De Filippi è una furia: “Non è la prima volta…”. Gelo in studio (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Amici 20 un duro scontro tra Alessandra Celentano e Martina. La maestra più “cattiva” della scuola non smentisce la sua fama e attacca duramente una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Contro di lei anche stefano De Martino. Nuovo scontro, durante la seconda puntata di Amici 20 in onda sabato 27 marzo, tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. La Celentano, dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata Rosa, ha attaccato anche Martina Miliddi. Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, su Martina poi è particolarmente dura : “E’ negata, lo penso e lo dico”. Affermazioni che fanno infuriare la Cuccarini: “Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Ad20 un duro scontro tra Alessandra Celentano e Martina. La maestra più “cattiva” della scuola non smentisce la sua fama e attacca duramente una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Contro di lei anche stefano De Martino. Nuovo scontro, durante la seconda puntata di20 in onda sabato 27 marzo, tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. La Celentano, dopo aver criticato in modo molto duro nellapuntata Rosa, ha attaccato anche Martina Miliddi. Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, su Martina poi è particolarmente dura : “E’ negata, lo penso e lo dico”. Affermazioni che fanno inre la Cuccarini: “Non ...

