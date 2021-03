“5000 persone”. Primo concerto col Covid, tampone all’ingresso e niente distanziamento: il bilancio dei contagiati alla fine (Di domenica 28 marzo 2021) Se non fosse per le mascherine sembrerebbero immagini del passato quelle che arrivano da Barcellona, dove cinquemila persone hanno partecipato a un concerto, assembrati a cantare e ballare sotto un palco, quasi come ai vecchi tempi. Tutti erano stati sottoposti a un test antigenico prima di poter accedere allo spettacolo e tutti indossavano la mascherina FFp2. Si tratta di un “esperimento” (autorizzato) è andato in scena appunto nella città catalana dove la band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi. Gli organizzatori del concerto hanno sottolineato che si tratta del Primo evento commerciale di queste dimensioni a tenersi in Europa durante la pandemia. “Dopo più di un anno senza vederci, abbiamo una voglia infinita di risalire sul palco”, dicevano nei giorni scorsi i Love of Lesbian. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Se non fosse per le mascherine sembrerebbero immagini del passato quelle che arrivano da Barcellona, dove cinquemilahanno partecipato a un, assembrati a cantare e bre sotto un palco, quasi come ai vecchi tempi. Tutti erano stati sottoposti a un test antigenico prima di poter accedere allo spettacolo e tutti indossavano la mascherina FFp2. Si tratta di un “esperimento” (autorizzato) è andato in scena appunto nella città catalana dove la band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi. Gli organizzatori delhanno sottolineato che si tratta delevento commerciale di queste dimensioni a tenersi in Europa durante la pandemia. “Dopo più di un anno senza vederci, abbiamo una voglia infinita di risalire sul palco”, dicevano nei giorni scorsi i Love of Lesbian. ...

