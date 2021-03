Torna Earth Hour, oggi un’ora al buio per tutelare l’ambiente (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Dalle 19,30 maratona di artisti sui canali social del WWF Italia e alle 20.30, per un’ora, si spegneranno le luci di tantissime abitazioni e luoghi simbolo in tutta Italia. Oggi è il giorno di Earth Hour, l’evento globale del WWF che culminerà questa sera (27 marzo) alle ore 20.30, con un’ora di buio per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sull’emergenza climatica e sulla necessità di tutelare la natura e il clima. Durante la giornata si alterneranno contributi musicali di artisti, gruppi e musicisti italiani, e alle 20 e 30 si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo, mentre i cittadini potranno spegnere le luci delle loro case e fare sentire la loro voce per la natura attraverso i loro canali social e web. Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Dalle 19,30 maratona di artisti sui canali social del WWF Italia e alle 20.30, per un’ora, si spegneranno le luci di tantissime abitazioni e luoghi simbolo in tutta Italia. Oggi è il giorno di Earth Hour, l’evento globale del WWF che culminerà questa sera (27 marzo) alle ore 20.30, con un’ora di buio per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sull’emergenza climatica e sulla necessità di tutelare la natura e il clima. Durante la giornata si alterneranno contributi musicali di artisti, gruppi e musicisti italiani, e alle 20 e 30 si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo, mentre i cittadini potranno spegnere le luci delle loro case e fare sentire la loro voce per la natura attraverso i loro canali social e web.

Advertising

Eco1stArt : RT @WWF_Roma: STASERA torna #EarthHour2021 - l’ORA DELLA TERRA' evento globale @WWF su #ClimateAction.Siamo tutti invitati a spegnere la lu… - WWF_Roma : STASERA torna #EarthHour2021 - l’ORA DELLA TERRA' evento globale @WWF su #ClimateAction.Siamo tutti invitati a speg… - SanMarino_RTV : #EarthHour | È l'Ora della Terra: alle 20.30 si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo e i cittadini… - GiornCittadino : EARTH HOUR (L’ora della Terra), torna anche quest’anno lo storico evento mondiale del WWF - SmartgreenPost : Con lo slogan ‘Speak Up For Nature’, si celebra oggi l’Earth Hour, l’evento globale per il clima targato Wwf che in… -