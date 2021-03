Sharon Stone è il tocco di classe della settimana (Di sabato 27 marzo 2021) tocco di classe 2021 di Giusi Ferré guarda le foto Sharon Stone In contemporanea in tutto il mondo, il 30 marzo esce l’autobiografia di Sharon Stone, Il bello di vivere due volte (Editore Rizzoli). Un lancio straordinario che sottolinea la fama internazionale di questa attrice, 63 anni, di rara bellezza. Produttrice cinematografica, attivista per i diritti umani, nel libro racconta particolari intimi della sua vita. A partire dall’ictus che la colpì nel 2001, costringendola a un lungo ricovero. ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 marzo 2021)di2021 di Giusi Ferré guarda le fotoIn contemporanea in tutto il mondo, il 30 marzo esce l’autobiografia di, Il bello di vivere due volte (Editore Rizzoli). Un lancio straordinario che sottolinea la fama internazionale di questa attrice, 63 anni, di rara bellezza. Produttrice cinematografica, attivista per i diritti umani, nel libro racconta particolari intimisua vita. A partire dall’ictus che la colpì nel 2001, costringendola a un lungo ricovero. ...

