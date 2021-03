Migranti | la Open Arms salva 36 migranti provenienti dal Nord Africa A bordo 7 donne e 15 bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Si è concluso l’intervento della Ongche questa mattina, su segnalazione di Alarm Phone, contatto di emergenza per le operazioni ditaggio, era intervenuta in sostegno di un imbarcazione in difficoltà con a36 persone, tra cui 7e 15, due dei quali molto piccoli. La nave ha soccorso iche si trovavano in difficoltà in zona Sar maltese nel Mediterraneo centrale, Alarm Phone aveva denunciato su Twitter: “Abbiamo informato tutte le autorità con la posizione Gps, ma Malta non risponde al telefono e l’Italia non si assume la responsabilità. La barca perde e le persone sono in preda al panico. Non lasciarli annegare”. Poche ore fa un nuovo tweet di richiesta di aiuto è arrivato dalla stessa organizzazione. “Abbiamo ...