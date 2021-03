Mancini: “Se l’Europeo non si giocherà a Roma sarà una delusione. L’Italia vuole tornare a vivere” (Di sabato 27 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Bulgaria. “Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere. Se L’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica”. Mancini ha parlato del modo di giocare della squadra. “Non siamo una squadra che può gestire una partita, noi dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare. Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire, ma non arriverei a dire che sia stato un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Il ct della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Bulgaria. “Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere. Senon ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica”.ha parlato del modo di giocare della squadra. “Non siamo una squadra che può gestire una partita, noi dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare. Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire, ma non arriverei a dire che sia stato un ...

